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10:57, 17 сентября 2024 года

Орловцы передали на фронт автомобиль УАЗ

Машину приобрели по просьбе разведчиков.

Фото: Орловская митрополия

Орловская епархия продолжает помогать фронту. 16 сентября по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона одному из бойцов, приехавшему в Орле на побывку, вручили ключи от нового автомобиля УАЗ. Торжественная церемония состоялась на площади перед Богоявленским собором.

Машина высокой проходимости была приобретена Орловской епархией по просьбе разведроты, выполняющей свои боевые задачи в Кременной.

- Военные действия, которые для кого-то кажутся далекими, на самом деле идут всего лишь в нескольких часах езды от Орловской области. Поэтому главная задача сегодня - сделать все возможное и невозможное, чтобы оказать любую помощь для скорой общей победы, - отметили в Орловской митрополии.


Сергей Мерцалов
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