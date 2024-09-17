Орловские священники продолжают общаться со школьниками
Священнослужители обсуждают с ребятами ряд тем.
Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
В Орловской области продолжаются занятия духовно-просветительского проекта "Диалог со священником".
Со старшеклассниками школы № 35 побеседовал протоиерей Георгий Зейкан. Школьники и священник поговорили о счастье. А с учениками Кромской общеобразовательной школы пообщался архимандрит Афанасий (Голенко). Дети узнали об отличиях иконы и картины, а также о том, кто такой Сергий Радонежский. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
Всего в рамках проекта "Диалог со священником" запланировано девять встреч священников со школьниками и студентами разных возрастов. Каждая беседа посвящена определенной теме, учащиеся задают священникам интересующие их вопросы.