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9:53, 17 сентября 2024 года Орловские священники продолжают общаться со школьниками Священнослужители обсуждают с ребятами ряд тем.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В Орловской области продолжаются занятия духовно-просветительского проекта "Диалог со священником".



Со старшеклассниками школы № 35 побеседовал протоиерей Георгий Зейкан. Школьники и священник поговорили о счастье. А с учениками Кромской общеобразовательной школы пообщался архимандрит Афанасий (Голенко). Дети узнали об отличиях иконы и картины, а также о том, кто такой Сергий Радонежский. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



Всего в рамках проекта "Диалог со священником" запланировано девять встреч священников со школьниками и студентами разных возрастов. Каждая беседа посвящена определенной теме, учащиеся задают священникам интересующие их вопросы.





Сергей Силаев



