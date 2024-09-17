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7:30, 17 сентября 2024 года Зима в Орловской области будет теплой и снежной Переизбыток осадков составит 20-30%.





Зима в центральной России будет теплой и снежной. Об этом рассказал РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Переизбыток осадков в центральной России ожидается в пределах 20-30%.

"Зима прогнозируется очень теплой, декабрь на три градуса выше нормы, январь на 5 – 7 градусов выше нормы, февраль на один – два градуса выше нормы, с переизбытком осадков на 20 – 30%", – цитирует Тишковца агентство. Напомним, что новая рабочая неделя в Орловской области будет солнечной и теплой. Дождей синоптики не ждут. Днем на неделе столбики термометров покажут от 23 до 27 градусов тепла.





