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17:26, 16 сентября 2024 года Орловские центры занятости сменили график работы Изменения коснулись как областного ЦЗН, так и его территориальных подразделений.





Центр занятости населения Орловской области и его территориальные подразделения изменили график работы. Об этом сообщает региональный информационный портал со ссылкой на профильный департамент.



Актуальный график теперь выглядит так:



• С понедельника по четверг: 09:00 – 18:00 (перерыв 13:00 – 13:48);

• Пятница: 09:00 – 17:00 (перерыв 13:00 – 13:48);



Суббота и воскресенье для ЦЗН нерабочие.





Артем Ежаков



