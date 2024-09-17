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8:45, 17 сентября 2024 года

В Орле снова пройдет акция "Экосбор"

Жителям города предлагают избавиться от вторсырья и помочь детям с ОВЗ.


28 сентября в Орле вновь пройдет традиционная акция по сбору вторсырья "Экосбор". Жителям города предлагают избавиться от макулатуры, ПЭТ-бутылок, пластика с маркировкой 02hpde, алюминиевых банок, упаковочных пленок ПВД, фасовочных пакетов из магазинов, пакетов-маек.

Пункты приема в Орле будут открыты по следующим адресам:
  • ул. Металлургов (у памятника металлургам) с 11:30 до 12:30;
  • ул. Графа Киселева, д. 3 (микрорайон Болховский) с 11:15 до 12:15;
  • ул. Приборостроительная, д. 45 с 12:00 до 13:00;
  • ул. Октябрьская (рядом с памятником жертвам радиационной катастроф) с 11:00 до 12:00;
  • сквер Танкистов с 12:00 до 13:00;
  • бульвар Молодежи, д. 6 (микрорайон Зареченский) с 11:45 до 12:45;
  • ул. Комсомольская, д. 95 (напротив главного корпуса ОГУ им. И.С. Тургенева) с 11:30 до 12:30.



Артем Ежаков
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