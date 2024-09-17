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17:09, 16 сентября 2024 года

В деле о хищении 27 миллионов рублей у "Жилстроя" поставлена точка

Осужденные получили от четырех до двух лет и десяти месяцев лишения свободы.


Железнодорожный районный суд огласил приговоры троим обвиняемым в хищении у АО "Жилстрой" более 27 миллионов рублей, сообщает "Объединенная пресс-служба судов Орловской области" в "ВКонтакте".

Обвинению удалось доказать, что осужденные организовали схему по покупке и поставке стройматериалов через фиктивно созданные ими аффилированные юридические лица, чем искусственно увеличивали стоимость товаров.

Одного из осужденных приговорили к четырем годам колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Двоих женщин приговорили к трем годам и двум годам и десяти месяцам колонии общего режима соответственно. Отбывание наказания для обеих отсрочили до того, как их детям исполнится 14 лет.


Артем Ежаков
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