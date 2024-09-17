Главная » Новости



17:15, 16 сентября 2024 года Клычков вручил ключи от новых автомобилей орловцам, пострадавшим на производстве Владельцами адаптированных "Лад" стали шесть человек.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил ключи от новых автомобилей "Лада" тем, кто пострадал от несчастных случаев на производстве. Владельцами адаптированных машин стали шесть человек.



Такая программа действует в регионе с 2000 года. За это время автомобили получили более 260 человек, отмечает тг-канал "Телеграммы из Орла".



- Автомобиль не просто дает мобильность, он повышает качество жизни, становится дополнительным и очень серьезным подспорьем в заботе о себе и своих близких. На Орловщине по линии Социального фонда ведется системная работа по оказанию помощи пострадавшим на производстве, − отметил глава региона.













Сергей Мерцалов



