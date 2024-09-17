Болховчане протянули руку помощи эвакуированным курянам
Жители района несут вынужденным переселенцам одежду и бытовые вещи, продовольствие, помогают с жильем, устраивают детей в школы и садики.
Почти каждый район Орловской области принимает у себя эвакуированных курян. Не исключение и Болховский район. Местные жители несут вынужденным переселенцам одежду и бытовые вещи, продовольствие, помогают с жильем, устраивают детей в школы и садики.
Свою лепту внесла и ГТРК "Орел". Вещи отвезли в гуманитарный пункт при местной администрации.
Как откликнулись болховчане на беду соседей, расскажет Татьяна Тимохина.