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20:45, 16 сентября 2024 года Болховчане протянули руку помощи эвакуированным курянам Жители района несут вынужденным переселенцам одежду и бытовые вещи, продовольствие, помогают с жильем, устраивают детей в школы и садики.







Почти каждый район Орловской области принимает у себя эвакуированных курян. Не исключение и Болховский район. Местные жители несут вынужденным переселенцам одежду и бытовые вещи, продовольствие, помогают с жильем, устраивают детей в школы и садики.



Свою лепту внесла и ГТРК "Орел". Вещи отвезли в гуманитарный пункт при местной администрации.



Как откликнулись болховчане на беду соседей, расскажет Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина



