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21:00, 16 сентября 2024 года В Орле рискуют провалить капремонт дома №3 на улице Гостиной Сроки ремонта переносили по ряду причин.







В Орле рискуют провалить капремонт дома №3 на улице Гостиной. Сроки ремонта переносили по ряду причин.



В 2016-м году здесь уже провели капремонт. Его выполнила московская организация – с явными нарушениями. После претензии в суд компания объявляет себя банкротом.



Устранить недостатки обязали Фонд капитального ремонта, нашли нового подрядчика. 28 миллионов рублей на работу выделила администрация. Срок сдачи объекта был датирован декабрем 2023-го года.



Переносили ремонт по разным причинам, включая погоду. Со слов подрядчика, сначала мешали дожди, потом жара". На затянувшиеся сроки обратили внимание активисты Народного фронта.

Владимир Филонов, руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области: "Выиграла компания, которой стоит дать оценку, я думаю, правоохранительным органам. Она не только развалила дом еще больше, но и ухудшила его состояние. Народный фронт сделал обращение в Следственный комитет РФ по Орловской области с просьбой проверить деятельность компании и контролирующих органов". Здание – объект культурного наследия. Для проведения работ требуется специальное разрешение, его подрядчик получил.

Наталья Юрина, представитель подрядчика: "На данном объекте проектной документацией было предусмотрено именно проведение ремонтных работ фасада и крыши. Именно на данные работы было выдано разрешение. Иные работы, которые не предусмотрены проектной документацией и разрешением органа охраны, проводить нельзя, это будет грубым нарушением законодательства". В процессе ремонта изменение внешнего вида здания возможно, но реставрация этого не предполагает. В процессе выявили существенные изменения в несущих и ограждающих конструкциях. В таком случае требуется разрешение именно на реставрацию.

Владимир Слизовский, директор регионального Фонда капитального ремонта Орловской области: "Нами решается сейчас вопрос по временной консервации объекта. В дальнейшем нужно провести полное техническое обследование дома с разработкой научной документации и прохождением соответствующих экспертиз". Чтобы сохранить историческое здание, нужно провести противоаварийные работы, полное комплексное обследование, а лишь затем законсервировать и отреставрировать дом.



Жильцов сейчас больше волнует предстоящая зима и тот факт, что фасад и крыша все еще не отремонтированы. Подрядчик уверяет – в октябре кровлю отремонтируют.





Владимир Маряшин



