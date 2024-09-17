вторник 17.09.2024 15:06:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

21:00, 16 сентября 2024 года

В Орле рискуют провалить капремонт дома №3 на улице Гостиной

Сроки ремонта переносили по ряду причин.



В Орле рискуют провалить капремонт дома №3 на улице Гостиной. Сроки ремонта переносили по ряду причин.

В 2016-м году здесь уже провели капремонт. Его выполнила московская организация – с явными нарушениями. После претензии в суд компания объявляет себя банкротом.

Устранить недостатки обязали Фонд капитального ремонта, нашли нового подрядчика. 28 миллионов рублей на работу выделила администрация. Срок сдачи объекта был датирован декабрем 2023-го года.

Переносили ремонт по разным причинам, включая погоду. Со слов подрядчика, сначала мешали дожди, потом жара". На затянувшиеся сроки обратили внимание активисты Народного фронта.
Владимир Филонов, руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области: "Выиграла компания, которой стоит дать оценку, я думаю, правоохранительным органам. Она не только развалила дом еще больше, но и ухудшила его состояние. Народный фронт сделал обращение в Следственный комитет РФ по Орловской области с просьбой проверить деятельность компании и контролирующих органов".
Здание – объект культурного наследия. Для проведения работ требуется специальное разрешение, его подрядчик получил.
Наталья Юрина, представитель подрядчика: "На данном объекте проектной документацией было предусмотрено именно проведение ремонтных работ фасада и крыши. Именно на данные работы было выдано разрешение. Иные работы, которые не предусмотрены проектной документацией и разрешением органа охраны, проводить нельзя, это будет грубым нарушением законодательства".
В процессе ремонта изменение внешнего вида здания возможно, но реставрация этого не предполагает. В процессе выявили существенные изменения в несущих и ограждающих конструкциях. В таком случае требуется разрешение именно на реставрацию.
Владимир Слизовский, директор регионального Фонда капитального ремонта Орловской области: "Нами решается сейчас вопрос по временной консервации объекта. В дальнейшем нужно провести полное техническое обследование дома с разработкой научной документации и прохождением соответствующих экспертиз".
Чтобы сохранить историческое здание, нужно провести противоаварийные работы, полное комплексное обследование, а лишь затем законсервировать и отреставрировать дом.

Жильцов сейчас больше волнует предстоящая зима и тот факт, что фасад и крыша все еще не отремонтированы. Подрядчик уверяет – в октябре кровлю отремонтируют.


Владимир Маряшин
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.