В Орле рискуют провалить капремонт дома №3 на улице Гостиной
Сроки ремонта переносили по ряду причин.
В Орле рискуют провалить капремонт дома №3 на улице Гостиной. Сроки ремонта переносили по ряду причин.
В 2016-м году здесь уже провели капремонт. Его выполнила московская организация – с явными нарушениями. После претензии в суд компания объявляет себя банкротом.
Устранить недостатки обязали Фонд капитального ремонта, нашли нового подрядчика. 28 миллионов рублей на работу выделила администрация. Срок сдачи объекта был датирован декабрем 2023-го года.
Переносили ремонт по разным причинам, включая погоду. Со слов подрядчика, сначала мешали дожди, потом жара". На затянувшиеся сроки обратили внимание активисты Народного фронта.
Владимир Филонов, руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области:"Выиграла компания, которой стоит дать оценку, я думаю, правоохранительным органам. Она не только развалила дом еще больше, но и ухудшила его состояние. Народный фронт сделал обращение в Следственный комитет РФ по Орловской области с просьбой проверить деятельность компании и контролирующих органов".
Здание – объект культурного наследия. Для проведения работ требуется специальное разрешение, его подрядчик получил.
Наталья Юрина, представитель подрядчика:"На данном объекте проектной документацией было предусмотрено именно проведение ремонтных работ фасада и крыши. Именно на данные работы было выдано разрешение. Иные работы, которые не предусмотрены проектной документацией и разрешением органа охраны, проводить нельзя, это будет грубым нарушением законодательства".
В процессе ремонта изменение внешнего вида здания возможно, но реставрация этого не предполагает. В процессе выявили существенные изменения в несущих и ограждающих конструкциях. В таком случае требуется разрешение именно на реставрацию.
Владимир Слизовский, директор регионального Фонда капитального ремонта Орловской области:"Нами решается сейчас вопрос по временной консервации объекта. В дальнейшем нужно провести полное техническое обследование дома с разработкой научной документации и прохождением соответствующих экспертиз".
Чтобы сохранить историческое здание, нужно провести противоаварийные работы, полное комплексное обследование, а лишь затем законсервировать и отреставрировать дом.
Жильцов сейчас больше волнует предстоящая зима и тот факт, что фасад и крыша все еще не отремонтированы. Подрядчик уверяет – в октябре кровлю отремонтируют.