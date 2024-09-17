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16:06, 16 сентября 2024 года Первые зрители увидели совместный фильм клуба "Диво" и ГТРК "Орел" "Черные глубины Ладоги" 16 сентября в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоялся предпремьерный показ картины.







16 сентября в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоялся предпремьерный показ совместного фильма клуба "Диво" и ГТРК "Орел" "Черные глубины Ладоги". После просмотра создатели фильма побеседовали со зрителями.



Автором работы, которая велась при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, выступил режиссер Игорь Свеженцев. В основе фильма – судьба 55-метровой баржи, которая затонула в сентябре 1941-го года.



Вскоре фильм будет доступен для просмотра на сайте ГТРК "Орел".





