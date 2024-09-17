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10:22, 17 сентября 2024 года

Орловские школьники стали финалистами всероссийского конкурса

Среди них – Мария Егорцова и Кирилл Овчинников.



Орловские школьники активно участвуют во всероссийских конкурсах. Например, десятиклассница Мария Егорцова имеет множество наград и дипломов. В 2019 году она участвовала в Чемпионате Мира по роуп-скиппингу в Норвегии и заняла призовые места. В этом году она одержала победу на Чемпионате России по спортивной скакалке, завоевав два первых места.
 
Мария не останавливается на достигнутом. Летом она получила приглашение на всероссийский конкурс "Знание. Лектор" и с первой попытки добралась до финала. В своей лекции она поднимает проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и предлагает решения, например, введение роуп-скиппинга в нормативы ГТО.
 
Воспитанник юнармейского отряда Кирилл Овчинников также активно участвует в конкурсах. Он помогает бойцам СВО и работает над своим любимым увлечением - футболом. "У футбола нет сезонности. Любимым видом спорта можно заниматься круглый год", - отмечает Кирилл.
 
Конкурс "Знание. Лектор" привлек более 5 тысяч участников со всей России. Из них только 300 человек прошли собеседование, а 175 - стали финалистами. До смены в Артеке, которая начнется 25 сентября, финалисты могут прочитать свои лекции в своих регионах и повысить свои шансы на победу в конкурсе.



Эльза Ахмедбекова
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