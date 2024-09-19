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18:00, 16 сентября 2024 года

Орловский ветеран Александр Алешкин отпраздновал вековой юбилей

Его поздравили сотрудники мэрии.


15 сентября орловский ветеран Александр Алешкин отпраздновал вековой юбилей. В праздничный день его посетили сотрудники мэрии Орла, пожелав здоровья, благополучия и бодрости духа.

Александр Михайлович родился в селе Вяжи Новосильского района. Служил в 282-м минометном полку 32-й минометной бригады 22-й артиллерийской дивизии прорыва. После службы в течение восьми лет он работал в Москве следователем. Затем переехал в Орел и всю свою жизнь посвятил заводу "Малютка".

Александр Михайлович Алешкин награжден медалями "За взятие Берлина", "За отвагу", "За победу над Германией" и орденом "Красной Звезды".


Артем Ежаков
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