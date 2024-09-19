Главная » Новости



18:00, 16 сентября 2024 года Орловский ветеран Александр Алешкин отпраздновал вековой юбилей Его поздравили сотрудники мэрии.





15 сентября орловский ветеран Александр Алешкин отпраздновал вековой юбилей. В праздничный день его посетили сотрудники мэрии Орла, пожелав здоровья, благополучия и бодрости духа.



Александр Михайлович родился в селе Вяжи Новосильского района. Служил в 282-м минометном полку 32-й минометной бригады 22-й артиллерийской дивизии прорыва. После службы в течение восьми лет он работал в Москве следователем. Затем переехал в Орел и всю свою жизнь посвятил заводу "Малютка".



Александр Михайлович Алешкин награжден медалями "За взятие Берлина", "За отвагу", "За победу над Германией" и орденом "Красной Звезды".





Артем Ежаков



