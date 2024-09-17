Орел посетила зампредседателя правления "Движения Первых" Арина Сафуанова
В областной столице она встретилась с орловскими представителями сообщества.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
16 сентября Орел посетила зампредседателя правления "Движения Первых" Арина Сафуанова. В областной столице она встретилась с орловскими представителями сообщества, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Сафуанова и орловская молодежь обсудили образование, нравственное и военно-патриотическое воспитание, проектную работу. Также гостям показали достижения орловского филиала "Движения первых".