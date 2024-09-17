Главная » Новости



8:00, 17 сентября 2024 года В орловском санатории проводят реабилитацию для жителей приграничных областей Помощь оказывают по нескольким направлениям.







В связи со сложившейся обстановкой на территории Курской, Брянской и Белгородской областей фондом обязательного медицинского страхования было принято решение о необходимости оказания помощи гражданам из этих регионов, в том числе и плановой медпомощи.



В санатории "Лесной" можно пройти реабилитацию по следующим направлениям: заболевания центральной нервной системы, опорно-двигательной системы, сердечно-сосудистой системы. Также присутствует эндокринный, терапевтический профиль, восстановить здоровье можно и после перенесенной коронавирусной инфекции. Реабилитация длится 12-14 дней.



О том, как получить помощь, корреспонденту "Вести-Орел" рассказала главный врач санатория "Лесной" Елена Ларкина.





Елена Литинская



