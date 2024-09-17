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15:00, 16 сентября 2024 года В Орловской области ожидают роста валового регионального продукта В 2024 году он увеличится на 41 миллиард и составит более 440 миллиардов рублей.



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В Орловской области обсудили прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы. Он был представлен на заседании регионального правительства. Согласно расчетам, в 2024 году валовый региональный продукт (ВРП) составит 440,4 миллиарда рублей, что на 41 миллиард больше, чем в прошлом году. Ожидается, что в 2025-2027 годах среднегодовой темп роста ВРП в сопоставимых ценах составит 102,8%. К 2027 году ВРП вырастет по сравнению с 2024 годом на 94,1 миллиарда рублей и достигнет 534,5 миллиарда рублей. пресс-служба правительства Орловской области. Также прогнозируется, что за три года реальная заработная плата увеличится на 12,8% относительно 2024 года. Об этом сообщает





Сергей Мерцалов



