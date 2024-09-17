В Орле открылась выставка, посвященная дальним рубежам России
В экспозиции представлены картины Народного художника России Владимира Неделина.
В Информационно-выставочном центре Орла открылась выставка Народного художника России, академика, члена Президиума Российской академии художеств, Василия Нестеренко "На дальних рубежах". Она работает до 6 октября.
В экспозиции представлен цикл пейзажей, созданных под впечатлением от путешествия по островам Курильской гряды и Южному Сахалину, по хребтам Саян и берегам Байкала.