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19:14, 16 сентября 2024 года Орловские пенсионеры могут бесплатно проконсультироваться с юристами В регионе действует программа "Правовая защита старшего поколения".







В Орловской области запущена и успешно действует программа "Правовая защита старшего поколения".



В ее рамках пенсионеры могут обратиться за консультацией по любому вопросу: от ЖКХ до страхования. Правовой ликбез проводится абсолютно бесплатно, причем не только в Орле, но и в других городах региона. Юлия Сазонова, исполнительный директор, руководитель аппарата Орловского отделения ассоциации юристов России: "Мы не только консультируем, но и по результатам обращений составляем правовые документы и при необходимости осуществляем судебное представительство на безвозмездной основе". Для тех, кто не может приехать на прием лично, работает телефон горячей линии: 8-800-444-4284.





Александра Бахтина



