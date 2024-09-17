Орловские пенсионеры могут бесплатно проконсультироваться с юристами
В регионе действует программа "Правовая защита старшего поколения".
В Орловской области запущена и успешно действует программа "Правовая защита старшего поколения".
В ее рамках пенсионеры могут обратиться за консультацией по любому вопросу: от ЖКХ до страхования. Правовой ликбез проводится абсолютно бесплатно, причем не только в Орле, но и в других городах региона.
Юлия Сазонова, исполнительный директор, руководитель аппарата Орловского отделения ассоциации юристов России:"Мы не только консультируем, но и по результатам обращений составляем правовые документы и при необходимости осуществляем судебное представительство на безвозмездной основе".
Для тех, кто не может приехать на прием лично, работает телефон горячей линии: 8-800-444-4284.