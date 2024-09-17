вторник 17.09.2024 15:05:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

19:14, 16 сентября 2024 года

Орловские пенсионеры могут бесплатно проконсультироваться с юристами

В регионе действует программа "Правовая защита старшего поколения".



В Орловской области запущена и успешно действует программа "Правовая защита старшего поколения".

В ее рамках пенсионеры могут обратиться за консультацией по любому вопросу: от ЖКХ до страхования. Правовой ликбез проводится абсолютно бесплатно, причем не только в Орле, но и в других городах региона.
Юлия Сазонова, исполнительный директор, руководитель аппарата Орловского отделения ассоциации юристов России: "Мы не только консультируем, но и по результатам обращений составляем правовые документы и при необходимости осуществляем судебное представительство на безвозмездной основе".
Для тех, кто не может приехать на прием лично, работает телефон горячей линии: 8-800-444-4284.


Александра Бахтина
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.