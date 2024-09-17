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17:00, 16 сентября 2024 года В поселке Знаменка под Орлом отремонтировали дорогу Работы велись на улице Школьной.



Фото: Ольга Супонева

В поселке Знаменка Орловского округа завершился ремонт дороги по улице Школьной. Об этом сообщает тг-канал "Орловская область".



Рабочие уложили асфальт, обустроили тротуары и установили барьерные ограждения. Также они разместили дорожные знаки и нанесли разметку. Стоимость работ составила 15,9 миллиона рублей. Всего в Орловском муниципальном округе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году планируется отремонтировать пять объектов. Четыре из них уже сданы.





Сергей Мерцалов



