В поселке Знаменка под Орлом отремонтировали дорогу

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17:00, 16 сентября 2024 года
В поселке Знаменка под Орлом отремонтировали дорогуРаботы велись на улице Школьной.
Фото: Ольга Супонева
В поселке Знаменка Орловского округа завершился ремонт дороги по улице Школьной. Об этом сообщает тг-канал "Орловская область".
Рабочие уложили асфальт, обустроили тротуары и установили барьерные ограждения. Также они разместили дорожные знаки и нанесли разметку. Стоимость работ составила 15,9 миллиона рублей.
Всего в Орловском муниципальном округе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году планируется отремонтировать пять объектов. Четыре из них уже сданы.
Сергей Мерцалов
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