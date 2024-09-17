В ДТП под Ливнами пострадали четыре человека

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12:30, 16 сентября 2024 года
В ДТП под Ливнами пострадали четыре человекаУстанавливаются обстоятельства аварии.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
В Ливенском районе Орловской области на трассе "Орел-Тамбов" столкнулись три авто: "Фольксваген", и "ВАЗ-2110" и "Лада Ларгус". Авария произошла в ночное время суток 15 сентября.
В результате столкновения пострадали четверо мужчин. Водитель и пассажир "ВАЗа", пассажир "Лады Ларгус" госпитализированы, водителя "Ларгуса". На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сергей Силаев
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