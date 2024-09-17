Орловец заплатил долг по алиментам, чтобы не остаться без автомобиля

Он быстро нашел необходимую сумму - 250 тысяч рублей.

Фото: УФССП России по Орловской области

Орловец накопил задолженность по алиментам из-за нерегулярных выплат на содержание дочери. Чтобы побудить его закрыть долг, судебные приставы ограничили право мужчины выезжать за границу и управлять автомобилем.

В итоге отец быстро нашел деньги и даже официально трудоустроился.