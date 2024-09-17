Орловец заплатил долг по алиментам, чтобы не остаться без автомобиля

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15:30, 16 сентября 2024 года
Орловец заплатил долг по алиментам, чтобы не остаться без автомобиляОн быстро нашел необходимую сумму - 250 тысяч рублей.
Фото: УФССП России по Орловской области
Житель Орловской области смог собрать более 250 тысяч рублей для погашения долга по алиментам. Это произошло после того, как он едва не лишился машины, сообщили в УФССП России по региону.
Орловец накопил задолженность по алиментам из-за нерегулярных выплат на содержание дочери. Чтобы побудить его закрыть долг, судебные приставы ограничили право мужчины выезжать за границу и управлять автомобилем.
В итоге отец быстро нашел деньги и даже официально трудоустроился.
Сергей Мерцалов