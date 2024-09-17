Финансирование культурной сферы Орловщины увеличат на миллиард
Это произойдет в 2025 году.
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В Орловской области расходы на социально-культурную сферу в 2025 году увеличат на миллиард рублей. Общая сумма расходов на сферу практически достигнет 40 миллиардов рублей.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", доходы регионального бюджета прогнозируются на уровне 59,5 миллиарда рублей, что на пять миллиардов больше, чем в прошлом году. В 2025 году в планах сократить государственный долг на 1,4 миллиарда рублей.