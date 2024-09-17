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13:45, 16 сентября 2024 года Орловская бригада скорой привезла награды с конкурса профмастерства Соревнование проходило в Тульской области.



Фото: депздрав Орловской области

Бригада скорой помощи из Орловской области поучаствовала в межрегиональном конкурсе мастерства в Тульской области. Соревновались медики из Дагестана, Великого Новгорода, Самары, Мордовии, Ярославля, Пскова и даже Владивостока. Всего поучаствовали 18 команд из 14 регионов страны.



– Среди заданий для медиков - работа с пострадавшими в массовом ДТП и оказание пациентам первой помощи в различных критических состояниях: падение из окна, инсульт, отравление и потеря сознания. Для водителей главная задача - безопасно и оперативно доставить бригаду к месту вызова и обратно, - рассказали в департаменте здравоохранения.



Члены жюри отметили мастерство капитана команды "От глицина до морфина" и виртуозность водителя бригады.





Сергей Силаев



