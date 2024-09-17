В Бунинке соберутся молодые писатели со всей России

Семинар-совещание откроют 19 сентября.

Фото: архив "Вести-Орел"

В каждой из секций поучаствуют десять человек. Секций десять: поэзия, проза, фантастика, детская литература, драматургия. Участников выбрали с помощью предварительного творческого конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки.



По итогам семинарских занятий выберут по одному победителю в каждой секции, а лучшие авторы получат не только дипломы победителей, но и сертификаты на издание собственных книг.