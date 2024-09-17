В Бунинке соберутся молодые писатели со всей России

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16:30, 16 сентября 2024 года
В Бунинке соберутся молодые писатели со всей РоссииСеминар-совещание откроют 19 сентября.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской областной библиотеке имени Бунина 19 сентября откроется всероссийский семинар-совещание молодых писателей "Мы выросли в России".
В каждой из секций поучаствуют десять человек. Секций десять: поэзия, проза, фантастика, детская литература, драматургия. Участников выбрали с помощью предварительного творческого конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки.
По итогам семинарских занятий выберут по одному победителю в каждой секции, а лучшие авторы получат не только дипломы победителей, но и сертификаты на издание собственных книг.
Сергей Силаев