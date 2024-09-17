Главная » Новости



10:32, 16 сентября 2024 года Трех орловцев подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть их знакомого Мужчин задержали.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле возбудили уголовное дело в отношении трех жителей Северного района. По данным Следственного комитета, их подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти их знакомого. пресс-службы СУ СК России по Орловской области, в вечернее время подозреваемые находились в квартире своего 51-летнего знакомого на улице Силикатной в Орле. Они распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними и хозяином квартиры возник словесный конфликт, во время которого мужчине нанесли множественные удары по голове и туловищу. От полученных травм он скончался на месте.



Подозреваемые задержаны следователем. В отношении них проведены все необходимые следственные и процессуальные действия. Суд удовлетворил ходатайства следователя о заключении мужчин под стражу.



– Преступление раскрыто сотрудниками отдела уголовного розыска ОП № 3 (по Северному району) городского УМВД в течение нескольких часов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По информации , в вечернее время подозреваемые находились в квартире своего 51-летнего знакомого на улице Силикатной в Орле. Они распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними и хозяином квартиры возник словесный конфликт, во время которого мужчине нанесли множественные удары по голове и туловищу. От полученных травм он скончался на месте.Подозреваемые задержаны следователем. В отношении них проведены все необходимые следственные и процессуальные действия. Суд удовлетворил ходатайства следователя о заключении мужчин под стражу.– Преступление раскрыто сотрудниками отдела уголовного розыска ОП № 3 (по Северному району) городского УМВД в течение нескольких часов, - сообщили в пресс-службе





Сергей Мерцалов



