Трех орловцев подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть их знакомого

По информации пресс-службы СУ СК России по Орловской области
, в вечернее время подозреваемые находились в квартире своего 51-летнего знакомого на улице Силикатной в Орле. Они распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними и хозяином квартиры возник словесный конфликт, во время которого мужчине нанесли множественные удары по голове и туловищу. От полученных травм он скончался на месте.
Подозреваемые задержаны следователем. В отношении них проведены все необходимые следственные и процессуальные действия. Суд удовлетворил ходатайства следователя о заключении мужчин под стражу.
– Преступление раскрыто сотрудниками отдела уголовного розыска ОП № 3 (по Северному району) городского УМВД в течение нескольких часов
, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области
.