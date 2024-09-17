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10:00, 16 сентября 2024 года

Жители 909-го квартала Орла на сутки остались без горячей воды

Неудобства коснулись более двух десятков домов.

Фото: архив

В связи с проведением работ по реконструкции котельной в 909-м квартале Орла, жители нескольких многоэтажек временно остались без горячего водоснабжения. Отключение продлится в течение суток - с утра 16 сентября до 10:00 17 сентября.
 
Ограничение коснется следующих адресов:
- ул. Кромская, дома 9, 8, 10, 11;
- ул. Чечневой, дом 1;
- ул. Планерная, дома 53, 55, 57, 59, 61, 65, 65а, 67, 69;
- ул. Машкарина, дома 1, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 16а;
- ул. Саханская, дом 3.
 
Также 16 сентября в связи с чисткой бойлера до 17:00 не будет горячего водоснабжения в доме по улице Советской, 51. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Орла



Сергей Мерцалов
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