Главный неонатолог Минздрава России побывал в Орле

Дмитрий Иванов посетил Перинатальный центр НКМЦ имени Круглой.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Дмитрий Иванов отметил, что федеральные учреждения имеют больший опыт работы с малышами, вес которых составляет менее килограмма. Задача медиков - снизить смертность таких сложных пациентов.

Вместе с главным неонатологом приехала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Перинатального центра Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета Анна Тайц. Она провела три лапароскопические операции по методике, которая позволяет сохранить репродуктивную функцию пациенток.

- Мы получили незаменимый опыт, когда можем увидеть все манипуляции на своем оборудовании в своей операционной. Это позволяет учиться на рабочем месте, - поделилась своими впечатлениями акушер-гинеколог перинатального центра Наталья Бадаква.