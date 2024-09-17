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11:30, 16 сентября 2024 года

Главный неонатолог Минздрава России побывал в Орле

Дмитрий Иванов посетил Перинатальный центр НКМЦ имени Круглой.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Главный неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов посетил Перинатальный центр НКМЦ в Орле. Он приехал, чтобы обсудить вопросы совершенствования помощи самым маленьким пациентам - недоношенным детям. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. 

 
Дмитрий Иванов отметил, что федеральные учреждения имеют больший опыт работы с малышами, вес которых составляет менее килограмма. Задача медиков - снизить смертность таких сложных пациентов.
 
Вместе с главным неонатологом приехала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Перинатального центра Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета Анна Тайц. Она провела три лапароскопические операции по методике, которая позволяет сохранить репродуктивную функцию пациенток. 
 
- Мы получили незаменимый опыт, когда можем увидеть все манипуляции на своем оборудовании в своей операционной. Это позволяет учиться на рабочем месте, - поделилась своими впечатлениями акушер-гинеколог перинатального центра Наталья Бадаква.



Сергей Мерцалов
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