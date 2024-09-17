Жителей Орловской области предупредили о сильной магнитной буре
Она начнется в понедельник, 16 сентября, около 12:00.
Фото: архив "Вестей"
Орловцев предупредили о сильной магнитной буре в начале рабочей недели. Это связано с мощной вспышкой на Солнце, произошедшей 14 сентября.
По информации специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря начнется в понедельник около полудня и продлится до вечера вторника, 17 сентября. В это время метеозависимым орловцам рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и пить больше воды.
Напомним, что в прошлый раз из-за магнитных волнений жители региона смогли наблюдать полярное сияние. Это произошло 13 сентября.