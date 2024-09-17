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14:17, 16 сентября 2024 года ФК "Орел" проиграл "Космосу" Встреча прошла на стадионе имени Ленина в рамках 23-го тура Второй лиги "Б".







Футбольный клуб "Орел" проиграл команде "Космос" из города Долгопрудный со счетом 0:1. Встреча состоялась на стадионе имени Ленина в Орле в рамках 23-го тура Второй лиги "Б". Единственный гол в игре забил Артем Япрынцев на 25-й минуте. Не набрав очков, "зелено-белые" остались на десятой строчке турнирной таблицы. В активе "орлов" - 26 баллов. Следующий матч ФК "Орел" проведет на выезде против футбольного клуба "Рязань". Встреча состоится 22 сентября.







Антон Сорокин



