Под Орлом увековечили память героя СВО

Сергей Смыков погиб, выполняя боевую задачу.

Фото: администрация Урицкого района

Сергей был призван для участия в СВО в октябре 2022 года. Во время выполнения боевой задачи его машину подорвал беспилотный летательный аппарат. За проявленные героизм и отвагу Сергей Сергеевич Смыков был посмертно награжден Орденом Мужества.

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали родители и родственники героя, ученики и педагоги школы, а также другие почетные гости. В память о Сергее прозвучало много теплых слов. В завершение мероприятия к мемориальной доске возложили цветы.

