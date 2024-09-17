Под Орлом увековечили память героя СВО

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12:00, 16 сентября 2024 года
Под Орлом увековечили память героя СВОСергей Смыков погиб, выполняя боевую задачу.
Фото: администрация Урицкого района
В поселке Нарышкино Орловской области на фасаде школы №1 установили мемориальную доску в честь героя специальной военной операции Сергея Смыкова. Об этом рассказали в администрации Урицкого района.
Сергей был призван для участия в СВО в октябре 2022 года. Во время выполнения боевой задачи его машину подорвал беспилотный летательный аппарат. За проявленные героизм и отвагу Сергей Сергеевич Смыков был посмертно награжден Орденом Мужества.
На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали родители и родственники героя, ученики и педагоги школы, а также другие почетные гости. В память о Сергее прозвучало много теплых слов. В завершение мероприятия к мемориальной доске возложили цветы.
Сергей Мерцалов