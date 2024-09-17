вторник 17.09.2024 15:04:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

12:00, 16 сентября 2024 года

Под Орлом увековечили память героя СВО

Сергей Смыков погиб, выполняя боевую задачу.

Фото: администрация Урицкого района

В поселке Нарышкино Орловской области на фасаде школы №1 установили мемориальную доску в честь героя специальной военной операции Сергея Смыкова. Об этом рассказали в администрации Урицкого района.
 
Сергей был призван для участия в СВО в октябре 2022 года. Во время выполнения боевой задачи его машину подорвал беспилотный летательный аппарат. За проявленные героизм и отвагу Сергей Сергеевич Смыков был посмертно награжден Орденом Мужества.
 
На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали родители и родственники героя, ученики и педагоги школы, а также другие почетные гости. В память о Сергее прозвучало много теплых слов. В завершение мероприятия к мемориальной доске возложили цветы.
 



Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.