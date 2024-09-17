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15:00, 15 сентября 2024 года Новая рабочая неделя в Орловской области будет солнечной и теплой Дождей синоптики не ждут.





Новая рабочая неделя в Орловской области с 16 по 20 сентября будет солнечной и теплой. Осадков не ожидается. Такой прогноз дает гидрометцентр России.



Небольшая облачность возможна в среду, 18 сентября. На неделе столбики термометров покажут от 23 до 27 градусов тепла. Ночью температура составит от 9 до 13 градусов.





Артем Ежаков



