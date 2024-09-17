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13:41, 15 сентября 2024 года Мошенники от имени приставов пугают орловцев долгами Письма с требованием оплатить несуществующую задолженность приходят на электронную почту.





УФССП России по Орловской области информирует жителей региона об участившихся случаях мошенничества. Схема проста: на электронную почту от имени приставов приходят письма с требованием оплатить мнимую задолженность.



Управление призывает граждан с подозрением относиться к таким письмам. Проверить, если ли задолженность, человек может через Госуслуги или на сайте ФССП.





Артем Ежаков



