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8:56, 15 сентября 2024 года В Орле расцвела вишня Сентябрьское тепло заставило растения дать цветы второй раз за год.





В Орле уже которую неделю стоит жаркая погода. Нехарактерное для осени в средней полосе тепло заставило расцвести садовые деревья.



Цветы на вишне в своем саду обнаружила местная жительница. Она поделилась фотографией с редакцией сайта "Вести-Орел".



По прогнозам синоптиков в регионе и дальше сохранится теплая погода. Почти тридцатиградусная жара уступит место комфортной температуре в +22..+24 градуса.



По наблюдениям метеорологов, этот сентябрь стал самым теплым за последние 75 лет.





Ольга СУПОНЕВА



