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9:25, 14 сентября 2024 года В Орле с праздником поздравили сотрудников Роспотребнадзора День образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России отмечается 15 сентября.



Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орле с профессиональным праздником поздравили сотрудников Роспотребнадзора. Отметят его работники санитарно-эпидемиологической службы 15 сентября.



В регуправлении состоялось торжественное собрание. Глава регионального ведомства Александр Румянцев рассказал, что в первом полугодии 2024 года в ведомство поступило 2101 обращение. Это на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.



Гости поздравили сотрудников, отличившимся в работе вручили награды.





Ольга СУПОНЕВА



