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8:39, 14 сентября 2024 года В Орловской области более 46 тысяч жителей привились от гриппа Вакцинация продолжается.



Фото: архив "Вестей"

В Орле и области продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинацию прошли уже более 46 тысяч жителей региона.



Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире, который он провел в соцсетях 13 сентября. Глава области отметил, что сейчас в рост пошли различные ОРВИ, растет и заболеваемость ковидом.



- Рекомендую всем, кто пока не задумывался о вакцинации, это сделать. Не забываем и про коронавирус – он все еще с нами, и с сентября цифры по нему растут. Только на минувшей неделе выявлено около 300 случаев заболевания в регионе, - отметил Андрей Клычков.





Ольга СУПОНЕВА



