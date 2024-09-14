Орловщина помогает с документами ЗАГСу в Луганской народной республике
Специалисты оказывают содействие в переводе документации в электронный вид.
Фото: администрация Троицкого МО ЛНР
Орловская область помогает ЗАГСу в подшефном Троицком районе ЛНР. Специалисты переводят документы в электронный вид.
Об этом сообщает администрация Троицкого МО Луганской народной республики. Работники орловского управления ЗАГС дистанционно помогают коллегам из ЛНР в процессе конвертации бумажных документов в цифровой формат.
Требуется перевести в электронный вид записи, составленные с 1926 года.