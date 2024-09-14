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8:02, 14 сентября 2024 года Закон о запрете склонения к абортам обсудили в Орле Принята резолюция.



Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орле состоялось обсуждение законопроекта о запрете склонения к абортам. Заседание прошло в облсовете.



Участие в нем приняли члены регионального парламента, представители различных организаций, медицинского сообщества, аппарата детского омбудсмена и другие. В первом чтении закон был принят на августовской сессии облсовета, тогда же и было принято решение обсудить его с общественностью, а затем приступать к чтению второму.



Участники заседания отметили, в том числе, что принятие этого закона вписывается в концепцию демографической политики России, которая в качестве одной из приоритетных задач ставит повышение уровня рождаемости, а высокое число абортов признает одной из причин низкого уровня рождаемости.



- Итогом обсуждения стало принятие резолюции, в которой отмечается важность и целесообразность принятия проекта закона в целях улучшения демографической ситуации в Орловской области, - сообщает пресс-служба Орловского облсовета.





Ольга СУПОНЕВА



