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22:35, 13 сентября 2024 года Оперативно и объективно о жизни региона "Вести-Орел" теперь будут рассказывать ежедневно! Новости станут более универсальными и динамичными.







С 16 сентября телеканал "Россия" изменит сетку вещания программы "Вести-Орел". Новости станут более универсальными и динамичными. Теперь выпуски будут выходить в 09:30 и в 14:30. А информационную картину дня подведем в 21:10.



В прайм-тайм мы будем рассказывать о людях, событиях и фактах в течение 20 минут.











