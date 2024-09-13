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20:38, 13 сентября 2024 года Андрей Клычков поучаствует в совещании с президентом Губернатор отправится в рабочую поездку в Москву.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 13 сентября сообщил, что на следующей неделе отправится в столицу. В Москве у главы региона запланирован ряд мероприятий, в том числе и совещание у президента Владимира Путина.



– В понедельник у нас правительство - бюджет, дальше во вторник совещание в Росавиации, в среду совещание с президентом, в четверг - вице-премьер, - поделился Андрей Клычков.



В понедельник 16 сентября глава региона постарается провести эфир перед выездом в столицу, а совещание с главой государства запланировано на вечер среды.





Сергей Силаев



