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21:00, 13 сентября 2024 года

Волейболистки курского "Атома" осваиваются в Орле

На время спортсменки стали полноценными жителями нашего города.



Режим КТО в Курской области значительно усложнил жизнь профессиональным спортсменам. Например, футбольный клуб "Авангард" из Курска уже второй месяц проводит свои домашние матчи на стадионе имени Ленина в Орле.
 
Однако если футболисты приезжают в наш город только на игры, то волейболистки команды "Атом-Курск" на время стали полноценными жителями Орла.

Минувший сезон курянки провели среди лучших команд России - в Суперлиге. Новый они начнут во втором по значимости турнире - Высшей лиге "А". Свои первые матчи девушки сыграют в Череповце.
 
Сезон у них начнется 17 сентября. Домашний тур "Атома" запланирован на начало октября. Скорее всего, он состоится в Орле.



Анастасия Дорохова
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