Волейболистки курского "Атома" осваиваются в Орле

На время спортсменки стали полноценными жителями нашего города.

Однако если футболисты приезжают в наш город только на игры, то волейболистки команды "Атом-Курск" на время стали полноценными жителями Орла.



Минувший сезон курянки провели среди лучших команд России - в Суперлиге. Новый они начнут во втором по значимости турнире - Высшей лиге "А". Свои первые матчи девушки сыграют в Череповце.

Сезон у них начнется 17 сентября. Домашний тур "Атома" запланирован на начало октября. Скорее всего, он состоится в Орле.