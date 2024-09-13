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18:00, 13 сентября 2024 года Бывший орловский полицейский ответит перед судом за коррупционные преступления Мужчину заключили под домашний арест.



Фото: архив

Бывший помощник дежурного по городу Орлу предстанет перед судом. Мужчину обвиняют по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).



Следствие установило, что с июня по октябрь 2023 года бывший полицейский получил информацию о персональных данных из базы МВД, а затем передавал ее за деньги третьим лицам. Всего за это он получил более 383 тысяч рублей. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Экс-полицейского заключили под домашний арест. Уголовное дело направлено в суд. Его возбудили на основании оперативно-розыскной деятельности УФСБ и УМВД России по Орловской области.





Сергей Силаев



