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10:00, 14 сентября 2024 года

Орловчанка открыла салон красоты для животных

Виктория Назарова оформила соцконтракт.



Орловчанка Виктория Назарова открыла студию ухода за домашними питомцами. Превратить хобби в бизнес помог социальный контракт.

Четвероногим делают стрижки, животных моют и чистят. На средства государства девушка приобрела оборудование для процедур. Через несколько месяцев после открытия студии Виктории Назаровой удалось найти помощницу.

Поняла, что мне необходимо оборудование: столы, ванная, ресепшн. Все это требует больших вложений, поэтому поняла, что соцконтракт мне в этом поможет, - рассказала "Вести-Орел" ведущий мастер по грумингу Виктория Назарова.

Для подачи заявления орловцы могут использовать портал Госуслуг, обратиться в МФЦ или соцзащиту. В 2024 году уже несколько сотен человек воспользовались мерой поддержки.


Александра Бахтина
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