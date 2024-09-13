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16:55, 13 сентября 2024 года В Орле ограничили движение транспорта по переулку Трамвайному Неудобства связаны с проведением работ по модернизации тепломагистрали № 4.



Фото: архив

В Орле до 30 сентября ограничили движение транспорта по переулку Трамвайному. Как сообщили в орловской мэрии, неудобства связаны с проведением работ по модернизации участка тепломагистрали № 4.



- Временно будет прекращено движение транспорта по переулку Трамвайному в районе пересечения с улицей Пушкина, по улице 2-й Курской в районе пересечения с улицей Пушкина и по улице Пушкина в районе домов №37-39, - рассказали в администрации города.











Сергей Мерцалов



