В Орле ограничили движение транспорта по переулку Трамвайному
Неудобства связаны с проведением работ по модернизации тепломагистрали № 4.
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В Орле до 30 сентября ограничили движение транспорта по переулку Трамвайному. Как сообщили в орловской мэрии, неудобства связаны с проведением работ по модернизации участка тепломагистрали № 4.
- Временно будет прекращено движение транспорта по переулку Трамвайному в районе пересечения с улицей Пушкина, по улице 2-й Курской в районе пересечения с улицей Пушкина и по улице Пушкина в районе домов №37-39, - рассказали в администрации города.