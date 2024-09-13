пятница 13.09.2024 22:37:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

16:50, 13 сентября 2024 года

Для орловских студентов увеличили количество маршрутных рейсов

Мера поможет добираться до учебного заведения на ЗБК.

Фото: архив

В Орле ввели дополнительные рейсы, курсирующие по короткому плечу от Наугорского шоссе до ЗБК. Сообщение опубликовали с официального аккаунта "Организатора перевозок" под эфиром губернатора Андрея Клычкова в соцсетях. Меры приняли для студентов автодорожного техникума, которым непросто добираться до учебного заведения на ЗБК.

Также введены дополнительные рейсы, курсирующие по короткому плечу от Наугорского шоссе до ЗБК, увеличено количество автобусов, проведена работа по корректировке расписания движения и обеспечен заезд в пиковые часы в пос. Стрелецкий автобуса большей вместимости по маршруту №118  "Орел - Знаменское", - гласит сообщение.

Движение по маршруту №354 находится на контроле, специалисты мониторят пассажиропоток. Также в "Организаторе перевозок" добавили, что на решение проблемы может повлиять корректировка расписания занятий. Это позволит распределить потоки обучающихся, а способ не потребует дополнительного финансирования, отметили в казенном учреждении.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.