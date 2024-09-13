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16:50, 13 сентября 2024 года Для орловских студентов увеличили количество маршрутных рейсов Мера поможет добираться до учебного заведения на ЗБК.



Фото: архив

В Орле ввели дополнительные рейсы, курсирующие по короткому плечу от Наугорского шоссе до ЗБК. Сообщение опубликовали с официального аккаунта "Организатора перевозок" под эфиром губернатора Андрея Клычкова в соцсетях. Меры приняли для студентов автодорожного техникума, которым непросто добираться до учебного заведения на ЗБК.



– Также введены дополнительные рейсы, курсирующие по короткому плечу от Наугорского шоссе до ЗБК, увеличено количество автобусов, проведена работа по корректировке расписания движения и обеспечен заезд в пиковые часы в пос. Стрелецкий автобуса большей вместимости по маршруту №118 "Орел - Знаменское", - гласит сообщение.



Движение по маршруту №354 находится на контроле, специалисты мониторят пассажиропоток. Также в "Организаторе перевозок" добавили, что на решение проблемы может повлиять корректировка расписания занятий. Это позволит распределить потоки обучающихся, а способ не потребует дополнительного финансирования, отметили в казенном учреждении.





Сергей Силаев



