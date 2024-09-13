В Орле утвердили схему расположения парковок для электроавтомобилей

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16:25, 13 сентября 2024 года
В Орле утвердили схему расположения парковок для электроавтомобилейПостановление мэрии подписано Юрием Парахиным.
Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление об утверждении схем организации парковочного пространства для электромобилей на улицах города.
Согласно приложению к документу, парковки для электромашин появятся в районах:
• дома №122 по улице Октябрьской,
• дома №51 по улице Гагарина,
• дома №10к2 по бульвару Победы,
• дома №76 по Наугорскому шоссе,
• возле сквера Ермолова,
• в районе дома №8 по ул. Брестской,
• на площади Маршала Жукова,
• на площади Мира, в районе сквера Танкистов,
• в районе дома № 175 по Московскому шоссе,
• в районе дома № 33 по улице Салтыкова-Щедрина,
• в районе дома № 1 по улице Пролетарская Гора,
• на Комсомольской площади,
• в районе дома № 1 по улице Автовокзальная,
• на Привокзальной площади,
• в районе дома № 85 по улице 1-я Курская.
Артем Ежаков
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