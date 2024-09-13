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16:25, 13 сентября 2024 года В Орле утвердили схему расположения парковок для электроавтомобилей Постановление мэрии подписано Юрием Парахиным.





Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление об утверждении схем организации парковочного пространства для электромобилей на улицах города.



Согласно приложению к документу, парковки для электромашин появятся в районах:



• дома №122 по улице Октябрьской,



• дома №51 по улице Гагарина,



• дома №10к2 по бульвару Победы,



• дома №76 по Наугорскому шоссе,



• возле сквера Ермолова,



• в районе дома №8 по ул. Брестской,



• на площади Маршала Жукова,



• на площади Мира, в районе сквера Танкистов,



• в районе дома № 175 по Московскому шоссе,



• в районе дома № 33 по улице Салтыкова-Щедрина,



• в районе дома № 1 по улице Пролетарская Гора,



• на Комсомольской площади,



• в районе дома № 1 по улице Автовокзальная,



• на Привокзальной площади,



• в районе дома № 85 по улице 1-я Курская.





Артем Ежаков



