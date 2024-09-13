В Орле реорганизуют три детских сада

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15:30, 13 сентября 2024 года
В Орле реорганизуют три детских садаПостановление подписано мэром Юрием Парахиным.
Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление городской администрации о реорганизации муниципальных бюджетных образовательных учреждений.
Согласно документу, предписывается реорганизовать:
• детский сад №2 путем присоединения к детскому саду №82;
• детский сад №26 путем присоединения к детскому саду №33;
• детский сад №7 путем присоединения к детскому саду №98.
Постановление обязывает сохранить основные цели деятельности реорганизуемых учреждений.
Ранее в Орле реорганизовали школу №48, присоединив ее к школе №11. Таким же способом объединили детский сад №49 с детским садом №11, а также детский сад №73 с детским садом №71.
Артем Ежаков
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