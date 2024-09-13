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19:00, 13 сентября 2024 года

В Орловской области завершился конкурс для владельцев приусадебных хозяйств

Судьи оценивали наличие животных, уровень овощеводства и цветоводства, а также общее состояние подворья.



В регионе завершился конкурс "Лучшее ветеранское подворье". Одним из победителей стала Елена Апанасенко из Залегощенского района. Ей вручили диплом первой степени.
 
- Я, конечно, не ожидала, что займу первое место. Но все равно это волнительно и радостно. Даже горжусь собой, - поделилась своими эмоциями Елена.
 
Судьи оценивали наличие сельскохозяйственных животных, уровень овощеводства и цветоводства, а также общее состояние подворья. У Елены есть чем похвастаться: большое хозяйство с курами, утками, кроликами, поросятами и коровами. Несколько гектаров земли занято картофелем и другими культурами, а также арбузами. Как оказалось, секрет богатого урожая прост:
 
- Все вовремя делать, вовремя ухаживать. Труд, труд и труд и еще раз труд. Без него не будет ничего. А еще главное, чтобы здоровье было, - рассказала Елена Апанасенко.



Владимир Маряшин
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