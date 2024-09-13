Иностранным студентам показали красоты Орла

Экскурсию по знаковым местам облцентра провели для первокурсников.
Фото: Орловский государственный университет
Для иностранных первокурсников Орловского государственного университета провели пешую экскурсию по достопримечательностям Орловщины. Экскурсовод Галина Данилова познакомила студентов с легендой основания города, а также литературной и героической стороной Орла.
Мероприятие состоялось в рамках проекта "Гостеприимная среда". Студенты побывали на главной площади города, в сквере Гуртьева, городском парке, увидели областную библиотеку.
Напомним, что всего в орловские вузы в рамках кампании 2024 года зачислили порядка 11 тысяч человек.