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18:30, 13 сентября 2024 года Орловские педагоги поделились опытом с коллегами из школ ЛНР Делегация Орловской области посетила Троицкий район.



Фото: департамент образования Орловской области

Педагоги из Орловской области поделились своими знаниями и опытом с коллегами из школ Луганской Народной Республики. Как сообщили в региональном департаменте образования, орловцы посетили Троицкий район и познакомились со школьной инфраструктурой, учебными материалами, оборудованием и условиями для обучения и воспитания детей.





Орловская делегация рассказала о своем опыте по созданию комфортных условий для учеников, а также обсудила вопросы профессионального развития и повышения квалификации педагогов.





Сергей Мерцалов



