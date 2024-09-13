Орловские педагоги поделились опытом с коллегами из школ ЛНР
Делегация Орловской области посетила Троицкий район.
Фото: департамент образования Орловской области
Педагоги из Орловской области поделились своими знаниями и опытом с коллегами из школ Луганской Народной Республики. Как сообщили в региональном департаменте образования, орловцы посетили Троицкий район и познакомились со школьной инфраструктурой, учебными материалами, оборудованием и условиями для обучения и воспитания детей.
Орловская делегация рассказала о своем опыте по созданию комфортных условий для учеников, а также обсудила вопросы профессионального развития и повышения квалификации педагогов.