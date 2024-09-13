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20:00, 13 сентября 2024 года В Орле искали подростков по "заброшкам" В рейд вышли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка.







В Орле прошел рейд по заброшенным домам. Их проверяли на предмет посещения подростками. Объекты, представляющие повышенную опасность, изучили полицейские из отдела по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками аппарата уполномоченного по правам ребенка.



Заброшенных домов в Орле десятки. Решением проблемы видится полное закрытие доступа к "заброшкам", однако полицейские уполномочены только рекомендовать это сделать. Со своей стороны, стражи порядка постоянно патрулируют такие дома.



Последний инцидент, где на "заброшке" пострадал ребенок, был в Орле около двух лет назад – в Заводском районе на ребенка упал ветхий забор.



Если ребенка застанут в заброшенном здании, на первый раз полицейские вынесут предупреждение. При повторном проступке грозит административная ответственность. За детей до 16 лет ее понесут родители, подросткам старше придется отвечать самим. Штрафы составляют от 500 до 2000 рублей.





Антон Киселёв



