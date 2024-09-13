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17:30, 13 сентября 2024 года Орловского школьника наградили за спасение детей на пожаре Грамоты удостоен ученик школы № 5 города Ливны Андрей Пахандрин.



Фото: пресс-служба администрации города Ливны

В городе Ливны ученика шестого класса школы № 5 Андрея Пахандрина наградили за активную гражданскую позицию и бесстрашие. В ночь на 22 августа 2024 года на улице Пухова произошел пожар. Андрей до приезда пожарных расчетов бросился спасать своих младших братьев - Ярослава, Дениса и Глеба. Как сообщили в администрации Ливен, отец Андрея, участник специальной военной операции, был очень горд поступком своего сына. В родной школе Андрея чествовали. Под громкие аплодисменты ему вручили почетную грамоту от Главного управления МЧС России по Орловской области.







Сергей Мерцалов



